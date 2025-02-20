Белгородский СКР проводит проверку по факту смертельного ДТП с участием полицейского

Управление СКР по Белгородской области организовало проверку по факту дорожной аварии с участием сотрудника полиции. ДТП произошло утром 19 февраля в Губкине, в результате него погибла 68-летняя женщина-пешеход. Об этом сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, на регулируемом перекрестке улиц Ленина и Кирова произошло столкновение служебного УАЗа под управлением сотрудника патрульно-постовой службы полиции и легковушки Peugeot, за рулем которой была 67-летняя местная жительница.

«В результате столкновения транспортных средств автомобиль Peugeot изменил траекторию движения и совершил наезд на пешехода, шедшего по тротуару. Вследствие полученных травм женщина-пешеход скончалась в лечебном учреждении»,— рассказали в СКР.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Параллельно идет полицейская проверка.

В начале февраля два фельдшера скорой погибли в ночном ДТП в Белгороде.

Алина Морозова