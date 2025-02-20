В Оренбурге сотрудника ЧОПа обвинили в воспрепятствовании работе журналиста

Закончено расследование уголовного дела о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 2 ст. 144 УК РФ) в Оренбурге. В преступлении обвиняется сотрудник частного охранного предприятия. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Прокурором утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 5 декабря 2024 года сотрудник оренбургского информационного агентства приехала в общеобразовательное учреждение сделать репортаж. Во время записи работавший в заведении сотрудник ЧОПа покинул рабочее место, вышел к представителю СМИ, которая была за пределами заведения, и потребовал прекратить съемку, но получил отказ. После этого охранник пригрозил журналисту разбить камеру мобильного телефона и закрыл руками объектив.

Георгий Портнов