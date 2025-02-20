Суд постановил взыскать с тамбовского «ТЭКО-Сервиса» 2 млн за вред экологии

Арбитражный суд Тамбовской области поддержал требования Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с тамбовского ООО «ТЭКО-Сервис» 2 млн руб. задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

Задолженность сформировалась в 2023 году. Согласно отчетности самого «ТЭКО-Сервиса» за 2023 год, он должен был заплатить за НВОС 4,5 млн руб., но перечислил только 2,5 млн руб. Требование о довыплате было проигнорировано, поэтому надзорный орган в начале этого года обратился в суд.

По данным Rusprofile.ru, ООО «ТЭКО-Сервис» было зарегистрировано в Тамбовской области в 2004 году для сбора неопасных отходов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Алексей Плахотников. 81% долей общества принадлежит Валерию Патченскому, остальные 19% — Андрею Угничу. В 2023 году выручка ООО составила 388,3 млн руб., чистый убыток — 59 млн руб.

Компания также является регоператором ТКО в Елецкой зоне Липецкой области. В 2023 году арбитражный суд Липецкой области поддержал иск надзорного ведомства о взыскании с компании 1,6 млн руб. за «негативное воздействие на окружающую среду».

Мария Старикова