Елецкого регоператора по вывозу ТКО лишили 1,6 млн рублей за загрязнение природы

Арбитражный суд Липецкой области поддержал требование Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора о взыскании с регионального оператора по обращению с ТКО Елецкой зоны (включает Елец, Елецкий, Воловский, Тербунский, Долгоруковский, Измалковский и Становлянский районы Липецкой области) ООО «ТЭКО-Сервис» 1,6 млн руб. платы «за негативное воздействие на окружающую среду». Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В Росприроднадзоре пояснили, что такая плата взимается за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы отходов в водоемы, размещение, хранение или захоронение отходов производства и потребления.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТЭКО-Сервис» было зарегистрировано в Тамбове в 2004 году. Основным видом его деятельности является сбор неопасных отходов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Елецкий «ТЭКО-Сервис» является филиалом тамбовского регоператора по обращению с отходами. 80% долей общества принадлежат Валерию Патченскому, 20% — Андрею Угничу. Господин Патченский также контролирует тамбовское ООО «Развитие», которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Выручка «ТЭКО-Сервиса» в 2022 году составила 336,4 млн руб. (в 2021-м — 305,7 млн руб.), чистая прибыль — 12,2 млн руб. (7,6 млн руб.). Доля госконтрактов в выручке прошлого года — 2,89%. С 2007 года компания получила 620 таких подрядов на общую сумму 100,3 млн руб. Директором структурного подразделения, по собственным данным компании, выступает Андрей Кузьмин. Гендиректор ООО — Алексей Плахотников.

Как «ТЭКО-Сервис» пытался получить подряды на вывоз мусора в Тамбове — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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