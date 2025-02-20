МЧС опровергло информацию о бедствии сухогруза в Азовском море

Пресс-служба МЧС сообщила «Ъ-Ростов», что торговое судно «Павел Грабовский» находится на якорной стоянке в районе порта Азов. Ранее СМИ писали, что сухогруз получил пробоину и начал тонуть в Азовском море.

Диспетчерская служба порта Азов уточнила ТАСС, что гавань не получала от сухогруза сигналов о бедствии. На данный момент на судне ведутся ремонтные работы.

«Павел Грабовский» перевозил кукурузу из Ростова в турецкий порт Самсун. Сухогруз длиной 114 ми шириной 14 м был спущен на воду в 1979 году. Корабль ходит под флагом Панамы.