На туристическую инфраструктуру Среднего Урала выделили свыше 1 млрд рублей

Свердловская область получит более 1 млрд руб. из федерального бюджета для развития туристической инфраструктуры на 2025-2027 годы, сообщили в департаменте информационной политики региона. Средства будут перечисляться равными частями на протяжении этих лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туристы на Бессоновой горе в Сысерти

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Туристы на Бессоновой горе в Сысерти

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Деньги направят в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», соответствующее соглашение подписано между правительством Свердловской области и Минэкономразвития РФ. Заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин отметил, что Свердловская область занимает лидирующие позиции по объему привлеченных средств для развития туринфраструктуры из госбюджета. «Также на эти цели в 2025 году дополнительно из областного бюджета будет направлено более 30 млн руб.»,— добавил господин Ионин.

За последние два года в Свердловской области на развитие туристической инфраструктуры было направлено свыше 2,7 млрд руб., из них 1,2 млрд руб. поступили из регионального и федерального бюджетов, а более 1,5 млрд руб. — средства инвесторов. Благодаря этому в загородных местах отдыха удалось создать более чем 670 мест для размещения туристов, реализовано более 20 проектов по обустройству пляжной инфраструктуры и созданию бассейнов, обустроены турцентры Екатеринбурга, Ирбита, Каменска-Уральского, был поддержан музыкальный фестиваль Ural Music Night.

Ранее власти начали прорабатывать проект по созданию Кольцевого туристического автомобильного маршрута по достопримечательностям Свердловской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). По словам Дмитрия Ионина, маршрут позволит повысить интерес к туристическим местам и создать дополнительные условия для развития малого и среднего бизнеса (МСБ), для этого создадут необходимую инфраструктуру.

Ирина Пичурина