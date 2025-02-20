Три региона УрФО вошли в зону риска лесных пожаров весной 2025 года

Аналитики «Авиалесоохраны» составили прогноз по лесным пожарам на весну, согласно которому в зоне риска оказались три региона Уральского федерального округа (УрФО) : Курганская и Тюменская области, а также большая часть Челябинской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным прогноза, в марте риск пожаров будет снижен, поэтому Свердловская область в список не попала. В апреле природные пожары ожидаются в Курганской, Тюменской областях, в центральной и восточной части Челябинской области. В мае пожары прогнозируются в восточной и центральных частях Курганской и Тюменской областей и на юге Челябинской области.

Прогноз разработан на основе многолетней статистики, долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России. Специалисты пояснили, что прогноз будет ежемесячно корректироваться.

Напомним, за 2024 год на территории УрФО произошло 746 лесных пожаров на общей площади 13,78 тыс. га. Ущерб от них составил 912,7 млн руб., что почти на 3 млрд руб. ниже показателя 2023 год. По данным врио начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергея Куплевацкого, 59% пожаров произошло из-за гроз, а 31% из-за нарушения правил пожарной безопасности.

Полина Щуцкая