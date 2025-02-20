На миасском автозаводе запустили конвейер для производства 5,5 тыс. машин в год

На миасском автозаводе «Урал» начал работать участок сборки кабин на строящемся конвейере монтажа трудоемких машин с планируемой мощностью 5,5 тыс. штук в год. Об этом на форуме «Патриоты Урала» рассказал генеральный директор предприятия Павел Яковлев, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Новый сборочный корпус является главным этапом инвестиционного проекта технического перевооружения предприятия. На конвейере собираются выпускать до 5,5 тыс. трудоемких машин в год, что обеспечит выполнение продуктовой стратегии завода. Выход на проектную мощность запланирован на второй квартал текущего года. Проект реализуется при финансовой поддержке министерства промышленности и торговли России.

Производство посетили полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках форума «Патриоты Урала», который проходит на территории завода. Как отмечают в правительстве, выбор площадки обоснован тем, что предприятие является ведущим производителем грузовой техники в стране, и сейчас обеспечивает потребности специальной военной операции.

Виталина Ярховска