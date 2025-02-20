В Перми стартует обучающий проект для участников СВО

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 20 февраля о начале обучающей программы «Герои Прикамья» для ветеранов специальной военной операции (СВО). Она, как и аналогичные региональные проекты, является продолжением федерального «Времени героев», воспитывающего «новую элиту».

«В преддверии Дня защитника Отечества встретился с нашими ветеранами СВО. У каждого из них своя героическая история, и каждый готов продолжать служить Родине, учиться, воспитывать молодежь, возглавлять общественные организации. Чтобы у наших ветеранов была такая возможность, исполняем поручение президента России Владимира Владимировича Путина и расширяем программу переобучения для наших героев на уровень региона»,— написал губернатор в своем Telegram-канале. Набор участников «Героев Прикамья» откроется 23 февраля.

Цель проекта — «подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях», указано на официальном сайте программы. Отобранные кандидаты пройдут обучение на базе пермского филиала РАНХиГС и получат дипломы о профессиональной переподготовке.

Напомним, региональные аналоги «Времени героев» начали запускаться в субъектах РФ по инициативе Владимира Путина. Такие программы уже открылись, в частности, в Якутии, Татарстане, Новосибирской и Томской областях, запуски анонсированы в Севастополе и Астраханской области.

Божена Иванова