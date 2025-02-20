Ставропольский предприниматель подозревается в неуплате налогов на 41 млн рублей

В Ставрополе директор строительной компании подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 41 млн руб., сообщает пресс-служба краевого управления СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина в течение двух лет подавал налоговые декларации с ложными данными. Мужчина подозревается в нарушении ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Следователи СК России собирают доказательства и принимают меры по возмещению причиненного ущерба.

Евгения Балашова