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Ставропольский предприниматель подозревается в неуплате налогов на 41 млн рублей

В Ставрополе директор строительной компании подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 41 млн руб., сообщает пресс-служба краевого управления СК России по Ставропольскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина в течение двух лет подавал налоговые декларации с ложными данными. Мужчина подозревается в нарушении ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Следователи СК России собирают доказательства и принимают меры по возмещению причиненного ущерба.

Евгения Балашова

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