Ставропольский предприниматель подозревается в неуплате налогов на 41 млн рублей
В Ставрополе директор строительной компании подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 41 млн руб., сообщает пресс-служба краевого управления СК России по Ставропольскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, мужчина в течение двух лет подавал налоговые декларации с ложными данными. Мужчина подозревается в нарушении ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Следователи СК России собирают доказательства и принимают меры по возмещению причиненного ущерба.