В Уфе за взяточничество будут судить бывшего участкового отдела полиции №5

Орджоникидзевский райсуд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего участкового уполномоченного отдела полиции №5. Он обвиняется в получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», обвиняемым является 45-летний Радик Галиев.

По версии следствия, полицейский, использовав служебное положение, систематически получал взятки от предпринимателя за отказ составлять в отношении него протоколы об административных правонарушениях за незаконную реализацию спиртосодержащей продукции. Общая сумма взяток составила 140 тыс. руб.

Обвиняемый признал вину.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, преступление выявили в ноябре 2024 года оперативники управления собственной безопасности министерства. По инициативе прокуратуры сотрудник был уволен из-за утраты доверия.

Венера Хисамова