Челябинского министра увезли в Москву для избрания меры пресечения

Задержанного ФСБ России министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, подозреваемого в растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ), увезли в Москву для избрания меры пресечения. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Кроме того, в Москве изберут меру пресечения еще двум задержанным ФСБ фигурантам — бывшим руководителям ЗАО «Южуралавтобан» и АО «Южуралмост» Александру Зырянову и Константину Зарипову.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о задержании главы миндортранса Челябинской области Алексея Нечаева стало известно утром 19 февраля. По данным СМИ, кроме министра был задержан замначальника правового управления миндортранса, бывшие владельцы и руководители дорожных компаний, а также Александр Дубровский.