Житель Минеральных Вод осужден за контрабанду более 2,9 млн рублей

Минераловодский суд признал мужчину виновным в незаконном перемещении 2,95 млн. руб. через таможенную границу в аэропорту Минеральных Вод, сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

Установлено, что в октябре 2023 года осужденный намеревался выехать за пределы России через аэропорт Минеральных Вод с суммой 2,95 млн рублей наличными. Войдя в зону таможенного контроля «зеленый коридор», мужчина скрыл наличие денежных средств в крупной сумме и пересек Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. При досмотре Таможенными органами сообщил, что не имеет валюты, подлежащей обязательному декларированию.

Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств, совершенное в крупном размере) и назначил наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев с дополнительными ограничениями.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Евгения Балашова