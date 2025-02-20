В муниципалитете Самарской области обнаружен очаг бешенства

Карантин по бешенству введен в Пестравском районе Самарской области. Очаг заболевания выявлен на территории личного подсобного хозяйства в сельском поселении Мосты, селе Ломовка на улице Коммунистической, д. 12, кв. 2. Постановление губернатора Вячеслава Федорищева опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

На указанной территории запрещено лечение больных восприимчивых животных , а также их транспортировка и перегруппировка. Также карантинную зону нельзя посещать посторонним лицам за исключением специалистов.

Кроме того, в неблагополучном пункте запрещено проводить ярмарки и выставки с участием восприимчивых и больных животных. Карантин на территории будет отменен через 60 календарных дней после убоя последнего животного, подозреваемого в заболевании бешенством.

Георгий Портнов