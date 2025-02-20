Компания из ГК «Сатурн-Р» получила 6 млрд рублей дивидендов от строительства ЖК «Арсенал»

ООО «Пермавтоучкомбинат», входящее в ГК «Сатурн-Р», по итогам года значительно нарастило чистую прибыль. Как свидетельствует сервис «СПАРК-Интерфакс», по итогам минувшего года предприятие не получило выручки. Впрочем, выручки у «Пермавтоучкомбината» не было и в 2023 году. Чистая прибыль общества за 2024 год составила 6,028 млрд руб.— это в 7,3 раза больше показателя 2023 года (820 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Единственным учредителем ООО «Пермавтоучкомбинат» является владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин. Как пояснил «Ъ-Прикамье» бизнесмен, указанная прибыль — это дивиденды за все годы деятельности, поступившие от дочернего общества — ООО «СМУ №3 Сатурн-Р». Указанное ООО ранее возводило ЖК «Арсенал», где, по словам господина Репина, было построено около 500 тыс. кв. м жилья.