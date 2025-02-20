«Обновленный электротранспорт востребован у жителей»

В Ярославле началось движение новых трамваев по первому модернизированному маршруту в Дзержинском районе. В открытии приняли участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев и генеральный директор ООО «Группа Мовиста» Алексей Зотов. О том, как идет модернизация трамвая в областном центре по концессионному соглашению, «Ъ-Ярославль» рассказал Алексей Зотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Зотов

Фото: «Группа Мовиста» Алексей Зотов

Фото: «Группа Мовиста»

— Алексей Вячеславович, что уже сделано в ходе модернизации ярославского трамвая?

— На февраль 2025 года в рамках проекта модернизации трамвайной инфраструктуры в Ярославле уложено 5,5 километра новых рельсов, обновлена контактная сеть и отремонтированы трамвайные переезды. Установлено 10 современных остановочных комплексов, которые уже подключены к городским сетям и оснащены информационными табло и камерами видеонаблюдения. Мы уже поставили 27 трамваев в Ярославль, еще 20 будут поставлены до конца марта, мы выполним все свои обязательства по поставке подвижного состава раньше срока (ранее планировалось завершить поставку до середины года — «Ъ-Ярославль»).

— Началось движение по первому обновленному в ходе модернизации трамвайному маршруту. Как он будет работать?

— На линию вышли первые четыре трамвая. Один, пятый, будет в резерве. Маршрут 6К — укороченный, он идет от кольца Блюхера до кольца Ярославского моторного завода. Трамвай будет ходить по расписанию, но, если потребуется, мы готовы увеличить количество вагонов на маршруте. Мы считаем, что запуск движения по маршруту 6К — знаковое событие для города Ярославля, это первый видимый результат работы по концессионному соглашению.

— Требовалось ли переобучить вагоновожатых для работы с новыми трамваями?

— Да, для работы с новыми трамваями машинисты прошли обучение. Первые трамваи поступили в город в конце 2023 года, то есть у вагоновожатых было время, чтобы освоить управление современными машинами. Новые трамваи удобны не только для пассажиров, но и для водителей, поэтому процесс переобучения прошел быстро и успешно. Сегодня все водители уверенно работают на маршруте и отмечают комфорт и удобство новой техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый трамвай в Ярославле

Фото: «Группа Мовиста» Новый трамвай в Ярославле

Фото: «Группа Мовиста»

— В Ярославле остро стоит проблема вандализма. Пример тому — недавнее происшествие в депо. В первую же ночь после запуска новый трамвай был испорчен граффити. Будут ли усиливать меры защиты как вагонов, так и остановок от вандалов?

— Этот случай вандализма возмутил не только сотрудников депо, но и всех жителей Ярославля. Подобные действия недопустимы и должны жестко пресекаться, а виновные — нести ответственность по всей строгости закона. Благодарим губернатора Михаила Яковлевича за оперативную реакцию на происшествие. Записи с видеокамер переданы правоохранительным органам. Сейчас работники депо стремятся вернуть трамваю прежний вид для возобновления работы.

Новые трамваи и остановочные комплексы оснащены современными системами видеонаблюдения. Конечно, камеры сами по себе не являются абсолютной защитой, но они значительно облегчают поиск и привлечение нарушителей к ответственности.

Наши коллеги усилят меры безопасности, чтобы защитить трамваи и остановки от вандалов. Мы искренне надеемся, что горожане будут бережно относиться к новой инфраструктуре. Этот транспорт создавался именно для жителей Ярославля, чтобы сделать передвижение по городу удобным и комфортным. Долговечность и чистота новых трамваев и остановок зависят от каждого из нас. Беречь общественное имущество — значит уважать себя и свой город.

— Какой следующий этап работ?

— По второму этапу, от кольца больницы №9 до кольца на улице Александра Невского работы уже ведутся. Как только строительный сезон начнется, мы закончим работу и там, рассчитываем, что это произойдет примерно до лета.

— Когда ожидать реконструкции путепроводов?

— С путепроводами ситуация несколько сложнее. Для них требуется большой заказ металлоконструкций, а также согласования с железной дорогой, выделения от нее «окон», в которые могут вестись работы. Металлургические заводы сейчас сильно загружены, работают по государственному заказу. Мы сейчас с ними находимся в диалоге, чтобы они поставили нас в график. Как только график будет согласован, мы точно объявим о том, когда и как мы реализуем вопрос по путепроводам.

— В какие сроки пройдет реконструкция трамвайного депо и строительство диспетчерского центра? В чем принципиальное отличие нового депо?

— В настоящее время подготовлена проектная документация для реконструкции трамвайного депо и строительства диспетчерского центра, которая сейчас проходит государственную экспертизу. Депо – это завершающий этап работ в рамках проекта. Его модернизация позволит привести здания и инфраструктуру в соответствие с современными нормативами и адаптировать его к обслуживанию низкопольных трамваев.

У нас есть опыт создания подобных автоматизированных трамвайных депо. Например, депо, которое обслуживает «Верхнепышминский трамвай» в Екатеринбурге, обеспечивает 99,6% выхода подвижного состава на линию, при этом скорость технического обслуживания выросла в три раза.

— Когда планируется завершение всех работ?

— Скорее всего, это будет 2026 год, так как, помимо строительства путей и реконструкции депо, нужно выполнить благоустройство, что возможно только в строительный сезон. Мы планируем, что большая часть строительных работ в этом году будет сделана. Но депо, скорее всего, будет реконструироваться уже в этом году, а завершение работ произойдет в следующем.

— Сколько рабочих сейчас задействовано?

— В штате нашего подрядчика 262 человека. Это те, которые работают здесь, в Ярославле, на этой площадке, плюс есть и субподрядчики. Людей достаточно, чтобы выполнять обязательства по концессионному соглашению.

— С какими сложностями вам пришлось столкнуться в ходе работ?

— Любой проект такого масштаба непростой. Есть старый трамвайный путь, под которым проложено большое количество коммунальных сетей. Зачастую мы не знаем, действующая сеть или нет, что с ней делать. Эти вопросы приходится решать на ходу, требуется большое количество согласований. Здесь большая поддержка и помощь приходит со стороны правительства области и мэрии Ярославля, которые очень внимательно и ответственно относятся к этому проекту. За последние несколько месяцев я несколько раз встречался с губернатором, который вовлечен в этот проект очень глубоко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Михаил Евраев на открытии нового трамвайного движения

Фото: «Группа Мовиста» Губернатор Михаил Евраев на открытии нового трамвайного движения

Фото: «Группа Мовиста»

— Всего в федеральной программе модернизации электротранспорта приняли участие 10 городов. Ваша компания реализует проекты в четырех из них. Расскажите, в каких городах кроме Ярославля вы обновляете трамвайную инфраструктуру? Каких результатов удалось достичь в этих проектах?

— Наша компания реализует проекты модернизации трамвайной инфраструктуры в четырех городах: Перми, Курске, Липецке и Ярославле. Везде уже запущено движение по новым маршрутам, завершена поставка современных низкопольных трамваев, которые обеспечивают комфортную и бесшумную поездку.

Мы видим, что обновленный электротранспорт востребован у жителей — во всех городах отмечается рост пассажиропотока. Например, в 2024 году «Верхнепышминский трамвай» перевез более 4 млн пассажиров. Это на целых 65% больше, чем годом ранее. В Курской области, несмотря на сложную обстановку, на обновленном трамвайном маршруте №1 пассажиропоток стабильно растет. Если сравнивать с периодом до модернизации, в среднем трамваи перевозят на 70% больше пассажиров. Это подтверждает, что комфорт, надежность и удобство делают трамвай конкурентоспособным видом транспорта.

Во всех городах мы продолжаем работать над улучшением инфраструктуры: реконструируем трамвайные пути, обновляем контактную сеть. Все это позволит создать современную, устойчивую транспортную систему, удобную как для пассажиров, так и для города в целом.

Беседовал Антон Голицын