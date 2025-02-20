Коренные языки КЧР включат в сервис «Яндекса»

Министерство по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии совместно с Карачаево-Черкесским институтом гуманитарных исследований и языковыми активистами подготовили материалы для включения кабардино-черкесского и карачаево-балкарского языков в бета-версию «Яндекс». Об этом сообщает «РИА Карачаево-Черкесия».

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Для внедрения этих языков в общенациональный портал необходимо было перевести 100 тыс. фраз. Решено, что для абазинского, ногайского, карачаево-балкарского и кабардино-черкесского языков будет выполнено по 25 тыс. переводов. В 2024 году Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований успешно завершил эту задачу, и материалы уже отправлены в федеральное агентство по делам национальностей.

Начальник отдела по взаимодействию с общественными и религиозными организациями министерства Фаина Куршева отметила значительный вклад Кабардино-Балкарии. Она сообщила, что республика взяла на себя переводную работу для карачаево-балкарского и кабардино-черкесского языков, что оказало существенную помощь в достижении общей цели.

Тат Гаспарян