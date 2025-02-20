Продажи крупной бытовой техники на Кубани увеличились в 4,2 раза

В Краснодарском крае продажи крупной бытовой техники в 2024 году увеличились в 4,2 раза. Оборот мототоваров и электротранспорта вырос в 3 раза, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе интернет-магазина Wildberries.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Наиболее популярными товарами в Краснодарском крае в 2024 году стали одежда и обувь, а также товары для красоты, белье, аксессуары, смартфоны, продукты, текстиль для дома, посуда и игрушки. Средний показатель роста по наиболее востребованным категориям превысил 50%. Продажи садовой мебели, дисков, шин и автозапчастей выросли в 2,5 раза. А оборот ноутбуков, мягкой мебели и стройматериалов вырос в среднем вдвое.

Аналитики интернет-магазина отмечают смещение интересов покупателей Кубани в сторону более дорогостоящих и крупногабаритных покупок. В Краснодарском крае чаще всего стали приобретать кислородный пятновыводитель и маску для волос. Однако по общей сумме продаж в топ-20 попали такие товары, как PlayStation 5 и несколько видов ортопедических матрасов.

В прошлом году самыми дорогими покупками стали автомобиль Jaecoo J7, цена которого превысила 3 млн руб., а также телевизоры Samsung с диагональю 98 дюймов, стоимостью 700 тыс. руб. В список также вошли ноутбуки и компьютеры от Apple, стоимость которых превысила 500 тыс. руб. Среди покупок аналитики выделяют очки виртуальной реальности Apple Vision Pro. Их стоимость составила 430 тыс. руб.

Алина Зорина