В Челябинске девятерых подозреваемых в похищении человека отправили в СИЗО

Челябинские суды избрали меры пресечения девятерым местным жителям, которых подозревают в похищении человека. Их заключили под стражу до 19 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Обвиняемые были задержаны 19 февраля. По версии следствия, днем 15 февраля возле дома №17 «Б» по Краснопольскому проспекту сообщники на автомобиле похитили 22-летнего горожанина. Челябинца против воли держали в одном из домов на улице Ягодная, а также требовали у его родителей деньги и имущество, угрожая убить их сына.