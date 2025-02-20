Следственный комитет РФ опроверг расследование гибели Лермонтова

Следственное управление СК РФ не планирует проводить расследование убийства поэта Михаила Лермонтова по обращению депутата Госдумы. Об этом в Следственном комитете сообщили ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам представителя ведомства, Следственный комитет РФ не приступал к расследованию обстоятельств гибели поэта Михаила Лермонтова по обращению депутата Госдумы РФ Николая Бурляева.

«Информация, распространенная одним из агентств, о расследовании убийства Лермонтова, не соответствует действительности»,— уточнили в Следственном комитете РФ.

Ранее РИА Новости сообщили со ссылкой на депутата Госдумы, что его обращение в Следственный комитет РФ с просьбой расследовать убийство поэта вызвало отклик.

«Началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать»,— рассказал Николай Бурляев.

Как уже сообщал «Ъ-Кавказ», Михаил Лермонтов был сослан на Кавказ в 1837 году за стихотворение «Смерть поэта». После он присоединился к своему полку, в 1840 году останавливался в Ставрополе. В 1841 году поэт по пути в Тенгинский пехотный полк прибыл в Пятигорск, где погиб на дуэли.

Алена Воробьева