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Следственный комитет расследует убийство Михаила Лермонтова в Пятигорске

Следственное управление СК РФ проведет расследование убийства поэта Михаила Лермонтова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ Николая Бурляева.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, обращение в Следственный комитет с просьбой расследовать убийство поэта, которое произошло в 1841 году, вызвало отклик. Лермонтоведы и специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины неоднократно заявляли о недобросовестности следствия, которое было проведено после трагической дуэли у подножия горы Машук.

«Началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать»,— рассказал Николай Бурляев.

Михаил Лермонтов был сослан на Кавказ в 1837 году за стихотворение «Смерть поэта». После он присоединился к своему полку, в 1840 году останавливался в Ставрополе. В 1841 году поэт по пути в Тенгинский пехотный полк прибыл в Пятигорск, где погиб на дуэли.

Алена Воробьева

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