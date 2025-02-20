Следственный комитет расследует убийство Михаила Лермонтова в Пятигорске
Следственное управление СК РФ проведет расследование убийства поэта Михаила Лермонтова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ Николая Бурляева.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
По его словам, обращение в Следственный комитет с просьбой расследовать убийство поэта, которое произошло в 1841 году, вызвало отклик. Лермонтоведы и специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины неоднократно заявляли о недобросовестности следствия, которое было проведено после трагической дуэли у подножия горы Машук.
«Началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать»,— рассказал Николай Бурляев.
Михаил Лермонтов был сослан на Кавказ в 1837 году за стихотворение «Смерть поэта». После он присоединился к своему полку, в 1840 году останавливался в Ставрополе. В 1841 году поэт по пути в Тенгинский пехотный полк прибыл в Пятигорск, где погиб на дуэли.