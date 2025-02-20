Следственный комитет расследует убийство Михаила Лермонтова в Пятигорске

Следственное управление СК РФ проведет расследование убийства поэта Михаила Лермонтова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ Николая Бурляева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, обращение в Следственный комитет с просьбой расследовать убийство поэта, которое произошло в 1841 году, вызвало отклик. Лермонтоведы и специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины неоднократно заявляли о недобросовестности следствия, которое было проведено после трагической дуэли у подножия горы Машук.

«Началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать»,— рассказал Николай Бурляев.

Михаил Лермонтов был сослан на Кавказ в 1837 году за стихотворение «Смерть поэта». После он присоединился к своему полку, в 1840 году останавливался в Ставрополе. В 1841 году поэт по пути в Тенгинский пехотный полк прибыл в Пятигорск, где погиб на дуэли.

Алена Воробьева