Ельцин Центр отказал соучредителю «Города без наркотиков» в презентации книги

В Екатеринбурге Ельцин Центр отказал соучредителю фонда «Город без наркотиков» Андрею Кабанову в проведении презентации его книги «Криминальный Екатеринбург. Совпадения неслучайны», передает Фонд медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кабанов

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Андрей Кабанов

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Ранее Ельцин Центр проявлял интерес к мероприятию, переговоры о презентации на площадке шли несколько месяцев, но 17 февраля Андрею Кабанову пришло письмо с отказом за подписью председателя правления, исполнительного директора Ельцин Центра Александра Дроздова. Основанием для отказа стали исследования аудитории — выяснилось, что тема книги не соответствует интересам посетителей. В письме подчеркивается, что при формировании программы на этот год особое внимание уделяется мероприятиям в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Я сначала думал: "Вот, разрешили! Как же так? Мне, парню с Широкой речки — в Ельцин Центр!". А потом, когда пришел отказ, я где-то даже и порадовался, что я не попадаю под их формат. Все эти разговоры о том, что их публика не поймет — это бред! Женька Ройзман (Евгений Ройзман, внесен в реестр иностранных агентов) не поймет? Все он понимает»,— прокомментировал Андрей Кабанов. Так же он счел сомнительными мероприятия площадки в честь Дня Победы.

Книга «Криминальный Екатеринбург. Совпадения не случайны» повествует об организованной преступности города — ОПГ «Уралмаш», «Центровые», «Синие» и других, значительная часть посвящена созданию организации по борьбе с наркоторговлей «Город без наркотиков», деятельность которой неожиданно поддержали в криминальной среде.

Напомним, Андрей Кабанов собирается написать еще одну книгу о Екатеринбурге — она получит название «Реальный Ёбург», а также написать книгу с рабочим названием «Екатеринбург против Казани» в соавторстве с написавшим книгу о казанских подростковых бандах «Слово пацана» Робертом Гараевым.

Ирина Пичурина