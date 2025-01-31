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Соучредитель «Города без наркотиков» планирует книгу с автором «Слова пацана»

Книгу с рабочим названием «Екатеринбург против Казани» планирует написать соучредитель фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов в соавторстве с написавшим книгу о казанских подростковых бандах «Слово пацана» Робертом Гараевым, сообщил 66.ru Андрей Кабанов.

Андрей Кабанов

Андрей Кабанов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Андрей Кабанов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По его словам, переговоры с Робертом Гараевым сейчас ведет поэт и журналист Алексей Санников. Согласно задумке, цель планируемой книги — показать, что криминальная жизнь 80-90-х в Екатеринбурге отличалась от того, что было в Казани. При этом он подчеркнул, что ему стало неинтересно смотреть снятый по книге Роберта Гараева сериал.

Кроме того, Андрей Кабанов собирается написать еще одну книгу о Екатеринбурге о времени, начиная с 60-х годов — она получит название «Реальный Ёбург» и будет не только о криминале, но и о культуре и духовной жизни города. К написанию будут подключены Андрей Санников, журналист Иннокентий Шеремет, культуролог Евгений Фатеев и другие.

Ранее он уже написал книгу «Криминальный Екатеринбург. Совпадения не случайны» об организованной преступности, которая должна выйти в феврале. В начале 2024 года велись переговоры по ее экранизации — рабочим названием киносериала было «Криминальная столица России».

Ирина Пичурина

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