Челябинский суд отказал прокуратуре во взыскании ущерба с участников картеля

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу прокуратуры Челябинской области на отказ первой инстанции во взыскании 68 млн руб. с ООО «Уралдорстрой», ООО «Челябинсксвязьинвест» и комитета дорожного хозяйства. Ведомство ранее требовало признать ничтожной картельную сделку между ответчиками, заключенную в 2019 году при подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Жалоба была подана прокуратурой 10 января этого года. «Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу – без удовлетворения»,— постановил суд после рассмотрения заявления.

Решение, которое пыталась оспорить прокуратура, принял Арбитражный суд Челябинской области 16 декабря прошлого года. Он согласился с позициями ответчиков, указавших, что они уже понесли ответственность за сговор и были оштрафованы антимонопольной службой.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», челябинское УФАС выявило договоренность между «Уралдорстроем», «Челябинсксвязьинвестом» и комитетом дорожного хозяйства города в 2020 году. Установлено, что в августе 2019-го на госзакупках комитет объявил аукцион на ремонт пешеходной зоны по улице Труда в Челябинске, а также набережной реки Миасс на участке между улицами Красной и Кирова. Работы были запланированы в рамках подготовки к планируемым в Челябинске саммитам ШОС и БРИКС. Начальная цена контракта составляла 127 млн руб. Победителем аукциона стал «Уралдорстрой», а стоимость работ снизилась до 111 млн руб.

Впоследствии компания заключила с «Челябинсксвязьинвестом» договор субподряда на ремонт набережной реки Миасс, который на самом деле выполнил эти работы еще до проведения аукциона.

Таким образом, комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил торги и заключил антиконкурентное соглашение с двумя подрядчиками, чтобы оплатить уже выполненные работы. УФАС оштрафовало ООО «Уралдорстрой» на 6,7 млн руб., ООО «Челябинсксвязьинвест» — на 836 тыс. руб.