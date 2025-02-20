НБКИ: в январе в Башкирии было выдано 38,5 тысяч кредитов наличными

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных кредитов наличными в январе этого года в Башкирии составило 38,5 тыс. единиц. По сравнению с декабрем прошлого года рост составил 1%, тогда жители республики оформили 38,1 тыс. «наличных» кредитных договоров. Общая сумма кредитов не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по стране, отмечает пресс-служба НБКИ, в январе было выдано 1,29 млн кредитов наличными, с декабря прошлого года рост составил 4,1%.

Наибольшее количество выданных кредитов наличными в регионах РФ в начале года было отмечено в Москве (86,2 тыс. ед.), Московской области (74,0 тыс. ед.), Краснодарском крае (55,0 тыс. ед.), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (47,7 тыс. ед.), а также в Свердловской области (45,6 тыс. ед.).

Олег Вахитов