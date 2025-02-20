Нижнекамец потерял более 2 млн рублей, желая заработать на инвестициях

Житель Нижнекамска лишился 2 млн 150 тыс. руб., пытаясь получить доход от инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

В интернете 45-летний мужчина нашел выгодное предложение о заработке на инвестициях и оставил свой номер. После ему позвонил неизвестный и дал указание пополнить счет на небольшую сумму, чтобы начать инвестировать. Затем нижнекамца убедили взять кредит, чтобы вложить денежные средства в инвестпроект и заработать больше. Потерпевший согласился и перевел все деньги на счет мошенников.

По данному факту управлением МВД России по Нижнекамскому району возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули четырех жителей Татарстана на более чем 5 млн руб.

Дарья Сайфиева