Четверо жителей Набережных Челнов и Елабуги стали жертвами телефонных мошенников, потеряв в общей сложности более 5,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мошенники обманули четырех жителей Татарстана на более чем 5 млн рублей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Мошенники обманули четырех жителей Татарстана на более чем 5 млн рублей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным ведомства, злоумышленники связывались с потерпевшими через мессенджеры и убеждали их перевести деньги на «безопасные счета». Самую крупную сумму — более 3 млн руб. — потерял 48-летний житель Набережных Челнов. Две жительницы города лишились 265 тыс. и 1 млн руб., а пенсионер из Елабуги перевел мошенникам 1,13 млн руб.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Полиция выяснила, что звонки поступали с номеров, зарегистрированных в Удмуртии, Челябинской и Свердловской областях, Пермском крае и Москве. Сейчас ведется розыск преступников.

Анар Зейналов