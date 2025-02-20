Житель Ставрополя взыскивает с АвтоВАЗа 2 млн рублей

В Промышленном суде Ставрополя рассмотрят гражданское дело по взысканию двух миллионов рублей с официального дилера АвтоВАЗ, сообщили в пресс-службе Ставропольских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

После ремонта автомобиля у официального дилера АвтоВАЗ в Ставрополе, у мужчины сгорел автомобиль. Он обратился в суд с заявлением взыскать с предприятия рыночную стоимость автомобиля, неустойку, штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя и компенсацию морального вреда. Сумма исковых требований составляет более 2 млн. руб.

Из материалов дела следует, что автомобиль был приобретен в 2023 году за 1,3 млн руб. После проведения ремонтных работ с по гарантийному талон, спустя несколько часов произошло возгорание салона автомобиля.

По результатам экспертного заключения, наиболее вероятная причина пожара - воспламенение горючих материалов в результате аварийного режима работы электрооборудования автомобиля.

Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза.

Евгения Балашова