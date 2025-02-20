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На Ставрополье в результате массового ДТП один человек погиб

На 30-м километре автодороги «Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск» столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек, один из них скончался на месте, сообщает МЧС Ставропольского края.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Четыре человека были доставлены в Изобильненскую центральную районную больницу. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших и передали их медикам.

На месте работают 16 специалистов и семь единиц техники.

Тат Гаспарян

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