На Ставрополье в результате массового ДТП один человек погиб

На 30-м километре автодороги «Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск» столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек, один из них скончался на месте, сообщает МЧС Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Четыре человека были доставлены в Изобильненскую центральную районную больницу. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших и передали их медикам.

На месте работают 16 специалистов и семь единиц техники.

Тат Гаспарян