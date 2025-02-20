За превышение полномочий осужден бывший сотрудник ДПС Краснодара

Октябрьский районный суд Краснодара вынес приговор бывшему заместителю командира взвода роты ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владимиру Шевченко. Его признали виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

Суд установил, что в июле 2022 года осужденный Шевченко, желая помочь знакомому избежать административной ответственности за использование «откидных номеров», вырвал из журнала учета материалы о нарушении ПДД РФ страницы с данными о правонарушении. После этого он переписал сведения на новую страницу, исключив информацию о знакомом. Факт правонарушения выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в ходе проверки.

В суде фигурант Шевченко вину не признал, однако она была подтверждена собранными доказательствами. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков