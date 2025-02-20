В Саратове не фиксируют рост числа обращений за медпомощью из-за едкого запаха

В Саратове за последние дни не зафиксировали роста количества обращений в медучреждения в связи с неприятным запахом. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Сейчас медучреждения областного центра работают в штатном режиме. По словам замминистра здравоохранения Асят Выковой, увеличения количества обращений пациентов с жалобами на ухудшение состояния из-за воздействия причин бронхолегочного характера не наблюдается.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил министру промышленности и энергетики Михаилу Торгашину связаться с крупными промышленными предприятиями в Саратове на фоне жалоб граждан на едкий запах. По итогам этой работы чиновник указал на отсутствие нештатных и чрезвычайных ситуаций, которые могли бы сказаться на экологической обстановке.

Павел Фролов