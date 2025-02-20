Мост на трассе М-4 «Дон» на Кубани закроют на три месяца

Из-за ремонта в Краснодарском крае мост на трассе М-4 «Дон» перекроют на три месяца. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Автодор» Фото: Пресс-служба ГК «Автодор»

С 28 февраля специалисты начнут ремонт моста в Выселковском районе Краснодарского края. Для этого искусственное сооружение на 1251-м км трассы М-4 «Дон» закроют.

В этот период водители смогут воспользоваться временной схемой объезда: со стороны Ростова-на-Дону в направлении ст. Выселки движение будет осуществляться через развязку на 1258-м км, а в сторону Краснодара — по местной дороге через кольцевую развязку. Ограничения планируют снять летом 2025 года.

Алина Зорина