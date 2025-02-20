Замначальника новосибирского отдела УФНС задержали за взятки на 37 млн рублей

В Новосибирской области задержан замначальника отдела УФНС региона по подозрению в получении и вымогательстве взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщило областное управление ФСБ.

По данным органов госбезопасности, фигурант дела через посредницу вымогал деньги с руководителя коммерческой организации за «оказание влияния на результаты выездной налоговой проверки в отношении компании». Подозреваемый намеревался уменьшить сумму неуплаты налогов и сборов.

Взятку налоговый инспектор получил в августе 2023 года. Бизнесмен передал ему 1,2 млн руб. через посредницу. Также в июле прошлого года она получила от коммерсанта 4,3 млн руб., а в феврале 2025 года затребовала и получила от предпринимателя еще 32 млн руб.

Подозреваемая была задержана силовиками при получении крупной суммы. В отношении нее возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Александра Стрелкова