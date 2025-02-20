Два человека погибли при крушении самолета в Нижегородской области

Рядом с аэродромом малой авиации Восточный в Нижегородской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Погибли два человека, сообщило МЧС по региону. Причину инцидента установят следственные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России по Нижегородской области Фото: МЧС России по Нижегородской области

«В Кстовском районе, вблизи населенного пункта Новоликеево, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку и загорелся. К сожалению, погибли два человека»,— сказано в сообщении МЧС по Нижегородской области.

В тушении пожара были задействованы шесть специалистов и две единицы техники. Для выяснения обстоятельств происшествия на месте работают следователи центрального Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.