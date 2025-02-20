В Черняевском лесу откроют киоски с уличной едой и сувенирами

В Перми в Черняевском лесу появились киоски, в них планируется начать продажу уличной еды и сувениров. Как пишет ИА «Текст», торговые павильоны установили во время благоустройства рекреационной территории, и сейчас власти ищут для них арендаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Киоски находятся на площадках отдыха «Золотые пески» и «Солнечная поляна», около входной группы на ул. Братьев Игнатовых. В павильонах организуют продажу горячих и прохладительных напитков, выпечки и кондитерской продукции, сувенирной и печатной продукции.

Сейчас пермские власти активно занимаются благоустройством Черняевского леса, работы ведутся в рамках проекта «Зеленое кольцо». Концепция реконструкции парка включает в себя формирование тропиночной сети по существующим маршрутам с применением природосберегающих технологий и материалов, обустройство входных групп и навигации для удобства посетителей, а также реновацию существующих рекреационных зон.