В Башкирии разработали порядок предоставления дров семьям участников СВО

Правительство Башкирии собирается утвердить порядок выделения лесных насаждений семьям участников СВО для заготовки дров, используемых при отоплении домов или надворных построек. Проект соответствующего постановления опубликован для общественных обсуждений на официальном портале региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Чтобы получить делянки для заготовки дров, военнослужащие или члены их семей должны обратиться в ГКУ РБ «Управление лесничествами», с которым необходимо заключить договор купли-продажи древесины и оплатить 10% от стоимости насаждений. Делянки отводятся силами лесных хозяйств, однако заготовку, вывоз дров и очистку лесосеки должны выполнять сами заявители. На одну семью предусмотрено до 20 кубометров в год.

Кроме того, семьи военнослужащих могут подать заявление на покупку готовых дров. В этом случае заявители должны оплатить дрова по себестоимости. Кроме того, им придется оплатить доставку древесины в случае ее перевозки транспортом лесхоза.

Обсуждение документа продлится до 25 февраля.

Идэль Гумеров