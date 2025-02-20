В Тольятти составят собственный рейтинг управляющих компаний

В Тольятти в ближайшее время будет сформирована сводная информация по управляющим компаниям города. Сейчас их насчитывается порядка 90, и не все они руководствуются интересами горожан, заявил на заседании городской думы и. о. главы Тольятти Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Сухих, государственная жилищная инспекция ежегодно проводит оценку эффективности деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами. По результатам этой работы формируется рейтинг управляющих организаций региона. Но этого недостаточно.

И. о. главы города предложил составить собственный рейтинг, добавив туда определенные критерии.

«Отдельной строкой стоит такой показатель как количество жалоб жителей на действия или бездействия управляющих компаний. Поставлена задача — сделать так называемый «светофор» по УК. Сформируем список, определим «красную зону», и в рамках поставленной задачи будем работать с недобросовестными организациями совместно с ГЖИ и прокуратурой»,— пояснил он.

Илья Сухих призвал депутатов помочь в составлении рейтинга — предоставить свои замечания, пожелания и предложения. Депутат Артем Бадьянов тут же предложил отдельно включить в рейтинг критерий по поддельным протоколам. Такие фиктивные документы нередко предоставляют УК, когда жители изъявляют желание сменить обслуживающую организацию.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что до конца 2025 года в регионе должно остаться не более 50 управляющих компаний, а к сентябрю 2026-го — не более 20. По мнению губернатора, действующие организации не обеспечивают должным образом работу по содержанию общедомового имущества и дворовых территорий.

Алексей Алексеев