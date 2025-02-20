В Ессентуках в обновление и строительство 10 санаториев вложат 28 млрд рублей

В Ессентуках планируется реконструкция и строительство десяти санаториев на сумму 28 млрд руб., сообщила пресс-служба городской администрации РБК Кавказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Управления делами Президента Российской Федерации Фото: Пресс-служба Управления делами Президента Российской Федерации

По данным мэрии, шесть из этих объектов будут построены, а четыре — реконструированы. Реализация проектов создаст 2838 рабочих мест и добавит 5908 койко-мест. Сроки реализации — до 2035 года.

Среди значимых объектов — санатории «Березы» и «Вернер», ранее принадлежавшие Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Предполагаемый объем инвестиций в эти проекты составляет около 4 млрд руб., что позволит создать 900 новых рабочих мест.

Тат Гаспарян