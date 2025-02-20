В магазинах Волгограда стали дороже масло, картофель и курица

В магазинах Волгограда подорожали некоторые продукты, включая картофель и подсолнечное масло. На это указывают данные Волгоградстата.

За прошедшую неделю в областном центре картофель вырос в цене на 3,2%, а подсолнечное масло — на 1,8%. Куры в магазинах подорожали на 1,3%. Незначительно прибавили в цене такие продукты, как бананы, мороженная рыба, говядина, молоко, сахар-песок, гречка, пшено и мясные детские консервы.

При этом в Волгограде подешевели лук (-4,8%), огурцы (-4,2%), сосиски и сардельки (-2,1%). Также в магазинах упали цены на свеклу и морковь — на 1,8% и 1,2% соответственно.

Павел Фролов