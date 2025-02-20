Казанцы считают май лучшим месяцем для покупки машины
Жители Казани считают май наиболее подходящим месяцем для покупки автомобиля. Об этом сообщают аналитики «Авито».
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
32% опрошенных отметили, что выбирают именно последний весенний месяц для покупки из-за подготовки к теплому сезону и отпускам. 28% связывают такую тенденцию с получением премий и достижением достаточного уровня накоплений.
Для 23% опрошенных казанцев месяц покупки не играет ключевую роль.
Ранее сообщалось, что за 2024 год в Татарстане продали 57,9 тыс. легковых автомобилей.