Казанцы считают май лучшим месяцем для покупки машины

Жители Казани считают май наиболее подходящим месяцем для покупки автомобиля. Об этом сообщают аналитики «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

32% опрошенных отметили, что выбирают именно последний весенний месяц для покупки из-за подготовки к теплому сезону и отпускам. 28% связывают такую тенденцию с получением премий и достижением достаточного уровня накоплений.

Для 23% опрошенных казанцев месяц покупки не играет ключевую роль.

Ранее сообщалось, что за 2024 год в Татарстане продали 57,9 тыс. легковых автомобилей.

Дарья Сайфиева