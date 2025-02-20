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Казанцы считают май лучшим месяцем для покупки машины

Жители Казани считают май наиболее подходящим месяцем для покупки автомобиля. Об этом сообщают аналитики «Авито».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

32% опрошенных отметили, что выбирают именно последний весенний месяц для покупки из-за подготовки к теплому сезону и отпускам. 28% связывают такую тенденцию с получением премий и достижением достаточного уровня накоплений.

Для 23% опрошенных казанцев месяц покупки не играет ключевую роль.

Ранее сообщалось, что за 2024 год в Татарстане продали 57,9 тыс. легковых автомобилей.

Дарья Сайфиева

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