Депутаты предложили продать землю зоопарка в центре Екатеринбурга застройщикам

Земельный участок, где располагается Екатеринбургский зоопарк предложили продать девелоперам под застройку, а сам зоопарк перевезти на другую территорию больше площади. Такое предложение озвучил депутат от КПРФ Виктор Сомиков на выездном заседании комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью думы Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Зоопарк, как объект, рано или поздно достигнет потолка. Главное здесь — это комфорт посетителей. И когда перед вольерами друг на друге находятся мамочки с колясками, без колясок, дети, папочки и дедушки — комфорт достигается с трудом»,– прокомментировал он. Господин Сомиков отметил, что проект переезда зоопарка будет дорогим, но можно компенсировать, если продать землю застройщикам, а часть издержек покроет городская администрация. По его мнению, будущее зоопарка за переездом на другую территории либо открытием второй площадки.

Директор зоопарка Светлана Прилепина ответила, что у зоопарка есть рекомендация Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) сохранять площадку в центре города, поскольку шаговая доступность для жителей «дорогого стоит». Тем не менее возможно рассмотреть вопрос о второй площадке, где размещались бы копытные животные.

Подробнее о том, как предлагают развивать зоопарк – в материале «Ъ-Урал».