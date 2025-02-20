Жительницу Кузбасса осудят за поджог военкомата

В Кузбассе местную жительницу осудят за поджог военкомата на территории Анжеро-Судженска. Ей предъявлены обвинения в покушении на умышленное повреждение чужого имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщили в СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии правоохранителей, 30 ноября 2023 года 41-летняя фигурантка дела бросила в окно военного комиссариата бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Сотрудникам военкомата удалось оперативно ликвидировать возгорание до прибытия МЧС.

В ходе допроса злоумышленница пояснила, что в мессенджере ей поступило сообщение от неизвестных, которые представились сотрудниками банка. Мошенники заявили жертве, что на нее был оформлен кредит, а документы якобы хранятся в военном комиссариате, который необходимо поджечь. Кроме того, аферисты убедили пострадавшую оформить на себя еще четыре кредита, и перевести полученные деньги на их счета. Как уточнили «Ъ-Сибирь» в региональном СКР, речь идет о сумме в 400 тыс. руб.

Александра Стрелкова