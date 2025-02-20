Полиция Сочи попросит суд об избрании меры пресечения экс-депутату Эксузяну

Следственное управление УВД Сочи собирается попросить суд избрать меру пресечения задержанному накануне в аэропорту экс-депутату городского собрания курорта девелоперу Сергею Эксузяну. Об этом изданию сообщили в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gs-sochi.ru Фото: gs-sochi.ru

В среду «Ъ-Сочи» написал о задержании Сергея Эксузяна по уголовному делу о мошенничестве, расследование которого ведет городская полиция. Утром в четверг пресс-служба ГУ МВД Кубани, отвечая на вопрос о причинах задержания господина Эксузяна, сообщила, что в отношении «49-летнего местного жителя» заведено уголовное дело о мошенничестве.

По предварительным данным, он совместно с неустановленными лицами оформил право собственности на принадлежащий РФ земельный участок площадью 2 тыс. кв. м в поселке Дагомыс. В результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан в аэропорту города-курорта. Сейчас задержанный помещен в ИВС, но в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения на период предварительного следствия.

«Ъ-Сочи» писал, что Сергей Эксузян в 2022 году был лишен депутатских полномочий за совмещение депутатской работы и предпринимательской деятельности. Также в последние годы он активно судился с сочинскими властями и Генпрокуратурой. В рамках одного из продолжающихся процессов надзорное ведомство пытается доказать ничтожность сделки по приобретению девелопером земельного участка как раз такой же площади. Минувшим летом Верховный суд отменил все судебные акты, принятые по этому делу в пользу Генпрокуратуры. Сейчас дело возвращено на пересмотр в Центральный суд Сочи, по нему проводится экспертиза.

Подробнее об этом — в материале «В "Садах Киви" созрело дело».

Андрей Обнорский