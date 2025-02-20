Под Саратовом выясняют обстоятельства ДТП с пострадавшим водителем легковушки

В Вольском районе Саратовской области пострадал водитель легкового автомобиля при наезде на препятствие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в пять утра сегодня, в четверг, близ поворота на с. Широкий Буерак. Там автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился мужчина 1981 года рождения, протаранил бетонный блок.

В результате аварии водитель получил травмы, его увезли в медучреждение. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов