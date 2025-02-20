Белгородские медики получили 2 млрд рублей федеральных выплат за два года

В Белгородской области за последние два года военной операции на Украине медики получили 2 млрд руб. из федерального бюджета. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

За этот период врачи, по данным главы региона, оказали помощь около 4 тыс. раненым военнослужащим и мирным жителям. Размер выплат медработникам определен Министерством здравоохранения РФ.

С начала спецоперации на Украине в 2022 году Белгородская область получила около 40 млрд руб. федеральной поддержки, сообщал в ходе ежегодной пресс-конференции в конце 2024-го Вячеслав Гладков. Региональные расходы на нужды СВО за все время ее проведения составили более 19 млрд руб., в том числе с начала 2024 года — 8,8 млрд руб.

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции.

Мария Старикова