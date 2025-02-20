Логоцентр площадью 18 тысяч кв. м торговой сети «Чижик» открыт в Новосибирске

В Новосибирске запущен целевой распределительный центр торговой сети «Чижик» площадью 18 тыс. кв. м. До этого логистический центр располагался на временной площадке меньшей по размеру и мощностям. На данный момент объект обслуживает порядка 170 магазинов, а при выходе на полную мощность будет снабжать товарами более 250 магазинов в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, а также в Алтайском крае, сообщает пресс-служба X5 Group, (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Распределительный центр в Новосибирске включает несколько зон хранения товаров — бакалею, фрукты и овощи, категорию «фреш», замороженные товары, алкоголь. Площадка рассчитана на обработку до 1 тыс. т продукции в сутки.

Как отметили в компании, «Чижик» расширяет логистическую инфраструктуру. На начало 2025 года торговая сеть открыла более 2,3 тыс. магазинов и запустила 17 распределительных центров по стране. До конца 2025 года планируется открыть еще три логистических центра в регионах присутствия сети.

По данным сайта X5 Group на 2023 год, в регионах Сибирского федерального округа открыты более 74 «жестких дискаунтера» «Чижик».

Лолита Белова