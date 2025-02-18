Производство мидий и устриц на Кубани сократилось за год почти в два раза

В Краснодарском крае производство мидий и устриц в 2024 году сократилось на 47% из-за последствий штормов в Черном море, произошедших в 2023 году. Как сообщает РБК Краснодар со ссылкой на краевое министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, за год было произведено 180 т моллюсков, что почти вдвое меньше, чем в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Снижение объемов обусловлено повреждением мидийных и устричных коллекторов. Они пострадали в результате неблагоприятных погодных условий. В апреле 2024 года власти региона предупреждали о возможном сокращении производства из-за необходимости восстановления инфраструктуры.

Наибольший ущерб понесли марикультурные хозяйства, расположенные в акватории Анапского и Геленджикского районов. По оценкам властей, штормами было повреждено или уничтожено до 90% коллекторов.

Вячеслав Рыжков