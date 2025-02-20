Фрадков: при импортозамещении ИТ-оборудования необходимо проводить его открытое тестирование всеми участниками рынка

Петр Фрадков, выступая на пленарной сессии «Киберустойчивость финансового рынка в эпоху импортозамещения», состоявшейся в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах», поделился мнением, что импортозамещение ИТ-оборудования всегда было более сложной задачей, чем импортозамещение программного обеспечения. И при дальнейшем внедрении отечественного оборудования целесообразно проводить его открытое тестирование по аналогии с тем, как это происходило в сфере программного обеспечения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

«Благодаря налаженной кооперации с банками и ИТ-компаниями мы ускорили процесс импортозамещения ПО за счет формирования в финансовых организациях отраслевых полигонов, которые в реальных условиях осуществляли тестирование внедряемых отечественных решений. И если мы говорим про сложную тему импортозамещения оборудования, также есть смысл проводить открытое тестирование оборудования, как это происходило в некоторых аспектах при замене программного обеспечения», – считает Петр Фрадков.

В своем выступлении в качестве примера эффективной совместной работы участников рынка Петр Фрадков привел индустриальный центр компетенций «Финансы», который объединяет в том числе крупнейшие организации финансового сектора. Благодаря совместной работе участников центра импортозамещение в финансовом секторе в течение 2024 года проходило ускоренными темпами по ряду направлений, была проведена системная работа, которая позволила структурировать задачи и возможности всех участников рынка, повысить кадровый потенциал и инициировать необходимые изменения в законодательстве.

Петр Фрадков также отметил, что основной замысел импортозамещения – в достижении технологического суверенитета, снижении критической зависимости от импортного оборудования и программного обеспечения. При этом отдельным направлением работы, на котором ПСБ планирует сконцентрироваться в ближайшее время, станет тестирование систем безопасности для дальнейшего повышения устойчивости внутренних систем и защиты клиентов.

В завершение деловой программы председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина посетила стенд ПСБ, где делегация банка продемонстрировала собственную цифровую финансовую инфраструктуру, обеспечивающую бесперебойные трансграничные платежи и переводы, а также рассказала о действующих в банке антифрод-системах, использующих в том числе методы машинного обучения. Благодаря развитию в ПСБ системы киберразведки, нацеленной на проактивный поиск киберугроз, только за декабрь 2024 сохранены десятки миллионов средств клиентов, установивших мошеннические приложения или прошедших фишинговые опросы.

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