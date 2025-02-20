Снимавшийся в «Улицах разбитых фонарей» актер Геннадий Косарев умер в Петербурге

Из жизни ушел артист Молодежного театра на Фонтанке Геннадий Косарев. Его смерть наступила 19 февраля после продолжительной болезни, сообщили на странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Косарев в роли Тиссаферна в спектакле «Забыть Герострата»

Фото: Виктор Васильев, Коммерсантъ Геннадий Косарев в роли Тиссаферна в спектакле «Забыть Герострата»

Фото: Виктор Васильев, Коммерсантъ

Получив образование в ГИТИСе, Косарев сперва устроился в Московский театр им. В.В. Маяковского. Там он проработал 11 лет, сыграл свыше десяти ролей. Далее артист переехал в Петербург и более 30 лет прослужил в Молодежном театре на Фонтанке.

«Жизненная стойкость, верность любимому делу всегда выделяли Геннадия Евгеньевича. Борясь с тяжелой болезнью, он продолжал выходить на сцену – не мог подвести зрителей и коллег. Еще неделю назад он играл в спектакле "Жозефина и Наполеон"… Своем последнем спектакле…»,— подчеркнули в пресс-службе театра.

Там добавили, что Геннадий Косарев мастерски создавал яркие, сочные, запоминающиеся образы. Помимо работы в театре, он также снимался в сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Военная разведка: Западный фронт», «Невский. Проверка на прочность» и другие.

Татьяна Титаева