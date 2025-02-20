Следователи начали проверку по факту гибели двух альпинистов в Архызе

Следственный комитет России по КЧР начал проверку обстоятельств гибели двоих человек при сходе снежной лавины в поселке Архыз, сообщает ведомство в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России Фото: ГУ МЧС России

Прокуратура КЧР поставила проверку на контроль. Будет дана оценка произошедшему и приняты меры прокурорского реагирования, сообщает прокуратура Республики.

По данным пресс-службы ПАСС СК, один из погибших – Константин Колокольников, основатель группы «Альпинизм Ставрополь», инструктор III категории. Другой погибший не являлся сотрудником аварийно-спасательной службы.

Ранее «Коммерсантъ-Кавказ» сообщал, что в Зеленчукском районе Карачаево-Черкессии обнаружены тела двух туристов. Группа состояла из 15 туристов из Ставрополя, не была зарегистрирована для передвижения по маршруту.

Евгения Балашова